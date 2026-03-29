السنغال لا تؤيد ترشيح الرئيس السابق

أعلنت الحكومة السنغالية عدم تأييد ترشيح الرئيس السابق، ماكي سال، نفسه، لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، رغم دعم من الاتحاد الإفريقي.

وأبلغت بعثة السنغال الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن الحكومة السنغالية لم تتبنَّ في أي مرحلة ترشيح الرئيس السابق سال للمنصب، رغم أن المنظمة الإفريقية كانت تدعو إلى التضامن الإفريقي بشأن هذه المحاولة، بحسب موقع «أفريكا نيوز».

وواجه سال الذي كان رئيساً للبلاد في الفترة من 2012 إلى 2024، توترات سياسية منذ غادر المنصب.

ونسب للرئيس السابق اتهامات بقمع التظاهرات السياسية العنيفة التي أسفرت عن عشرات الوفيات خلال سنواته الأخيرة في المنصب. كما تتهم الحكومة السنغالية الحالية سال بإخفاء الحجم الحقيقي لديون البلاد الضخمة.