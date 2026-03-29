دراسة: 9% من الشركات في ألمانيا توفر مساكن للموظفين

في ظل نقص العمالة الماهرة، وتوتر أسواق الإيجارات، تدعم العديد من الشركات في ألمانيا موظفيها في مجال السكن. وأظهرت دراسة جديدة صادرة عن معهد الاقتصاد الألماني (آي دبليو) أن 9% من الشركات توفر مساكن لموظفيها، إما بشكل مباشر أو عبر شركات تابعة. كما يساعد أكثر من خُمس الشركات (21%) موظفيها في البحث عن سكن، سواء من خلال الدعم التنظيمي أو المالي.

وأفاد أكثر من نصف الشركات المشاركة في الدراسة بوجود آثار إيجابية لهذا الأمر على جذب العمالة الماهرة والاحتفاظ بها. كما ظهرت فوائد أيضاً للمتدربين والطلاب في نظام الدراسة المزدوجة، وإن كان ذلك بدرجة أقل.

وشملت الدراسة 826 شركة من مختلف القطاعات، باستثناء القطاع العام، خلال الفترة من منتصف يوليو إلى نهاية أغسطس 2025.

ورغم ذلك، تظل العروض المباشرة مثل مساكن الشركات محدودة، بحسب الدراسة، ولا يُتوقع انتشارها بشكل واسع. كما أن عدداً قليلاً فقط من الشركات يخطط لإطلاق عروض جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويمكن لمساكن الموظفين، وفقاً للدراسة، أن تسهم جزئياً في تخفيف الضغط على أسواق الإسكان المتوترة. وبينما قد يؤدي استخدام الشركات للشقق القائمة في السوق إلى آثار إزاحة، فإن بناء وحدات جديدة، خصوصاً داخل مواقع الشركات، يوفر إمكانية لزيادة المعروض السكني. وتبقى القواعد الواضحة وتسريع إجراءات الترخيص والتعاون الوثيق بين الشركات وقطاع الإسكان عوامل حاسمة في هذا السياق.