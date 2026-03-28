واشنطن تتهم بكين باحتجاز سفن ترفع علم بنما

اتهمت الولايات المتحدة، الصين بأنها تحتجز في موانئها، سفناً ترفع علم بنما، وذلك عقب استحواذ الأخيرة على ميناءين كانا بإدارة شركة صينية.

وقالت اللجنة البحرية الفيدرالية الأميركية في بيان: «لقد نفذت الصين موجة من احتجاز السفن التي ترفع علم بنما في الموانئ الصينية تحت ذريعة سيطرة دولة الميناء، متجاوزة بشكل كبير المعايير التاريخية».

وأضافت: «نفذت عمليات التفتيش المُكثّفة هذه بناء على توجيهات غير رسمية، ويبدو أنها تهدف إلى معاقبة بنما بعد نقل أصول موانئ هاتشيسون».

وكانت محكمة بنمية أعلنت في يناير الماضي أن العقد الذي سمح لشركة «بنما بورتس كومباني» التابعة لتكتل «سي كيه هاتشيسون»، ومقرها في هونغ كونغ، بإدارة ميناءين في قناة بنما منذ عام 1997 هو «غير دستوري».

وتُعدّ القناة ممراً مائياً حيوياً للتجارة، يمر عبره نحو 40% من حركة الحاويات الأميركية، و5% من التجارة العالمية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتهم الصين، العام الماضي بإدارة القناة فعلياً، من دون أن يقدم دليلاً على ذلك.