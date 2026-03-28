انخفاض عجز الموازنة الفرنسية يفوق التوقعات

​أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس، ​أن فرنسا خفّضت عجز ميزانية القطاع العام لعام 2025، بما فاق التوقعات، لأن النمو الاقتصادي تجاوز التقديرات.

وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، إن الحسابات العامة ‌للعام الماضي، أظهرت عجزاً مالياً بنسبة 5.1% من الناتج الاقتصادي بانخفاض ‌عن 5.8% في عام ‌2024 وأفضل ‌من آخر تقدير للحكومة بأن يبلغ ​5.4%.

وتهدف الحكومة ​إلى خفض العجز خلال هذا العام إلى 5% في إطار خططها ​لإعادة العجز إلى حد أقصى حدده الاتحاد الأوروبي عند 3% بحلول عام 2029، في وقت بلغ الدين العام لفرنسا 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي في ‌2025.