دراسة: باكستان أكثر دول العالم تلوثاً في 2025

أظهرت دراسة، أمس، أن ​باكستان تصدرت قائمة أكثر دول العالم تلوثاً ​بالضباب الدخاني في 2025، حيث بلغت تركيزات الجسيمات الدقيقة الخطرة المعروفة باسم «بي. إم 2.5» مستويات تفوق الحد الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية بما يصل إلى 13 مرة.

وأفادت شركة «آي. كيو إير» السويسرية لرصد جودة الهواء في تقريرها السنوي، بأن 13 دولة ومنطقة فحسب حافظت على متوسط مستويات الجسيمات الدقيقة الملوثة ضمن معيار المنظمة، أي أقل من خمسة ميكروغرامات لكل متر مكعب خلال العام الماضي، مقارنة مع سبع دول فقط في ‌2024.

وأوضح التقرير أن 130 دولة ومنطقة من أصل 143 خضعت للرصد لم تستوفِ المعايير الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية.

وجاءت بنغلاديش وطاجيكستان في المرتبتين الثانية والثالثة على قائمة الدول الأكثر ​تلوثاً، في حين احتلت تشاد ​التي كانت الأكثر تلوثاً عام 2024، المرتبة الرابعة خلال العام الماضي.

وتصدرت مدينة لوني في الهند قائمة أكثر المدن تلوثاً في ​العالم لعام 2025، بمتوسط جسيمات دقيقة ملوثة بلغ 112.5 ميكروغراماً، تليها مدينة هوتان في إقليم شينغيانغ شمال غرب الصين بمتوسط 109.6 ميكروغرامات.

وتركزت جميع المدن الأكثر تلوثاً في العالم، وعددها 25، داخل الهند وباكستان والصين.

ولم تستوفِ سوى 14% من مدن العالم معايير منظمة الصحة العالمية في 2025، انخفاضاً من 17% في عام 2024، وأدت حرائق الغابات في كندا إلى ​رفع مستويات الجسيمات الدقيقة الملوثة في أنحاء الولايات المتحدة وصولاً إلى أوروبا.

ومن بين الدول التي استوفت المعيار في 2025 أستراليا وآيسلندا وإستونيا وبنما.