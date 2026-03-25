سنغافورة تدرس تشديد السياسة النقدية

قال اقتصاديون إنه من المرجح أن تشدد سنغافورة السياسة النقدية الشهر المقبل، كما ستدرس اتخاذ خطوات إضافية خلال العام في ظل ارتفاع الأسعار، بسبب أزمة الشرق الأوسط، مشيرين إلى أن هناك زيادات في أسعار البنزين والديزل وتعرِفات سيارات الأجرة والطيران، إضافة إلى أسعار الكهرباء. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن هيئة النقد في سنغافورة، أفادت بأنها ستُعدّل توقعاتها بالنسبة للتضخم عندما تجتمع الشهر المقبل، محذّرةً من احتمالية ارتفاع ضغوط كُلفة الواردات على المدى القريب.

ومن المقرر أن تصدر الهيئة، التي على عكس البنوك المركزية الأخرى تستخدم العملة لإدارة السياسة النقدية، قرارها في موعد لا يتجاوز 14 أبريل المقبل.