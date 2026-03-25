«الشيوخ الأميركي» يُثبّت تعيين مولين وزيراً للأمن الداخلي

ثبّت مجلس الشيوخ الأميركي، تعيين السيناتور ماركوين مولين وزيراً للأمن الداخلي.

وتمّت الموافقة على تولي سيناتور أوكلاهوما، حقيبة الأمن الداخلي التي باتت موضع جدل كبير في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، مع 54 صوتاً مؤيّداً، و45 معارضاً. ويستلم مولين (48 عاماً) منصبه في وقت تعاني وزارة الأمن الداخلي شللاً في الميزانية منذ أكثر من شهر.

وترفض المعارضة الديمقراطية الموافقة على تمويل الوزارة، لأنها لم تعتمد إصلاحات واسعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) التابعة لها.

وعقدت لجنة برلمانية جلسة استجواب لمولين الأسبوع الماضي، بُعيد إقالة الوزيرة كريستي نويم التي انتُقدت على إدارتها عمليات مكافحة الهجرة غير النظامية في مينيابوليس التي أسفرت عن مقتل مواطنين أميركيين اثنين على أيدي العناصر الفيدرالية.

وتراجع مولين خلال استجوابه عن تصريحات سابقة أدلى بها بشأن مقتل المواطن أليكس بريتي الذي وصفه بـ«المضطرب»، قائلاً إن ردة فعله كانت متهورة.