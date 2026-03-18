بكين: نتواصل مع واشنطن بشأن زيارة ترامب

أعلنت الصين أمس أنها «أخذت علماً» بتوضيحات قدمتها واشنطن بشأن أسباب طلب الرئيس دونالد ترامب تأجيل زيارته إلى البلاد، مشيرة إلى أنها لاتزال على تواصل مع الإدارة الأميركية بخصوص هذه الزيارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، خلال مؤتمر صحافي: «أخذنا علماً بأن الجانب الأميركي قد أوضح علناً المعلومات غير الدقيقة التي نشرتها وسائل الإعلام»، مؤكداً أن «الزيارة لا علاقة لها بمسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز».

والتزم جيان الصمت في ما يخصّ احتمال تأجيل الزيارة التي لم تؤكّدها بكين بعد والتي من المفترض أن تحصل بين 31 مارس والثاني من أبريل.