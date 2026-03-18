دعوة أوروبية لمحادثات محتملة مع موسكو

قال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إن على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لإجراء محادثات محتملة مع روسيا.

وأضاف كوستا في مقابلة مع شبكة «غرف الأخبار الأوروبية»، أنه في الوقت الراهن ينبغي للاتحاد الأوروبي عدم التدخل في جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإحلال السلام في أوكرانيا، موضحاً أنه «إذا توقفت هذه المحادثات أو فشلت، فعلينا أن نكون مستعدين لمواصلة الجهود ومحاولة تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا».

وقادت الولايات المتحدة الجهود الدبلوماسية للوساطة بين موسكو وكييف، إلا أن هذه المحادثات توقفت أخيراً بعدما تحول تركيز واشنطن إلى حرب إيران.

وفي المقابلة، دعا كوستا إلى ضبط النفس، قائلاً: «في الوقت الحالي، يتمثل إسهامنا الرئيس في زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا»، مع مواصلة دعم أوكرانيا بكل الوسائل المتاحة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لم يغير استراتيجية الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى الاستقلال عن إمدادات الطاقة الروسية ولا يتفاوض مع موسكو بشأن أسعار الطاقة.يشار إلى أن أوكرانيا تواصل الدفاع عن نفسها في مواجهة الحرب الروسية، في حين يدعمها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بالمساعدات المالية.