سفر «قياسي» للصينيين خلال عيد الربيع

قام المسافرون الصينيون بعدد قياسي من الرحلات المحلية خلال موسم مهرجان الربيع، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل الصينية تسجيل رقم قياسي بلغ 9.4 مليارات رحلة في إجمالي عدد رحلات الركاب بين المناطق في جميع أنحاء البلاد، خلال موسم السفر الذي استمر 40 يوماً بمناسبة عيد الربيع الصيني، الذي اختُتم يوم الجمعة الماضي.

وشكّلت الرحلات البرية نحو 8.74 مليارات رحلة، لتبقى بذلك وسيلة النقل الأكثر ازدحاماً. وبلغ إجمالي رحلات الركاب عبر السكك الحديد 538 مليون رحلة.