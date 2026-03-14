أستراليا تلجأ إلى احتياطيات الوقود الاستراتيجية

أعلن وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، في مؤتمر صحافي أمس، أن بلاده ستسحب بعضاً من احتياطيات الوقود الاستراتيجية لديها، وذلك للمرة الأولى منذ حرب روسيا على أوكرانيا عام 2022.

وأوضح بوين أن الحكومة ستسحب ما يوازي ستة أيام من استهلاك البنزين وخمسة أيام من استهلاك الديزل، لمنح الموردين مرونة أكبر في إدارة إمدادات الوقود، محذراً من أن الوقود لن يصل إلى السوق فوراً، نظراً لتعقيد سلاسل التوريد. وكانت الحكومة الأسترالية قالت إن الاحتياطيات الوطنية تغطي حالياً نحو 30 يوماً من استهلاك الوقود، وهو أقل من توصية وكالة الطاقة الدولية بأن تحتفظ الدول الأعضاء باحتياطيات لا تقل عن 90 يوماً.