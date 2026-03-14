كالاس: أميركا تريد تقسيم أوروبا

قالت مسؤولة السياسة الخارجية ​في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الولايات المتحدة ‌تسعى ​إلى «تقسيم أوروبا» ولا «تحب الاتحاد الأوروبي»، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة «فاينانشال تايمز»، أمس، بعد أكثر من عام من الاضطرابات في العلاقات بين الجانبين.

وقالت كالاس للصحيفة: «من المهم أن يدرك الجميع أن الولايات المتحدة واضحة جداً في رغبتها في تقسيم أوروبا. فهي لا تحب الاتحاد الأوروبي».

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استهدف الاتحاد الأوروبي ‌مراراً خلال ولايته الثانية، وفرض رسوماً جمركية على الدول الأعضاء ودول أخرى. وتحدث عن ضم غرينلاند، وهي ‌خطوة يمكن أن تنهي فعلياً حلف ‌شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن كالاس القول، إن نهج الولايات المتحدة تجاه الاتحاد الأوروبي يكرر التكتيكات التي يستخدمها خصوم الاتحاد.

وأضافت أن دول الاتحاد الأوروبي ينبغي ألا تتعامل مع ترامب على أساس ثنائي، بل يجب أن تتعامل معه بشكل جماعي «لأننا قوى متساوية عندما نكون معاً». ومع ‌ذلك، قالت كالاس في مجال الدفاع إن الاتحاد الأوروبي ​بحاجة إلى «الشراء من أميركا لأننا لا نملك الأصول أو الإمكانات أو القدرات التي نحتاجها»، مضيفة أن أوروبا بحاجة إلى الاستثمار في صناعتها الدفاعية الخاصة.