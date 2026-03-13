جيل بايدن تكشف كواليس البيت الأبيض في مذكرات جديدة

تقدم السيدة الأميركية الأولى السابقة، جيل بايدن، زوجة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، روايتها الشخصية عن السنوات التي قضتها في البيت الأبيض، وذلك من خلال مذكراتها الجديدة التي تحمل عنوان «إطلالة من الجناح الشرقي».

ويأتي الكتاب المقرر إصداره رسمياً في الثاني من يونيو المقبل، ليقدم رؤية من داخل ذلك الجزء من البيت الأبيض الذي ارتبط تقليدياً بعمل السيدة الأولى، والذي تم هدمه لاحقاً بعد انتهاء إدارة زوجها.

وتتناول بايدن في مذكراتها تجربتها خلال فترة وجودها في البيت الأبيض، موضحة أنها ستشارك القراء تفاصيل تلك المرحلة للمرة الأولى، وبكلماتها الخاصة. وذكرت دار النشر «غاليري بوكس» أن الكتاب يتضمن سرداً شخصياً لتجاربها، ويقدم نظرة قريبة على الحياة داخل البيت الأبيض خلال فترة رئاسة زوجها.

وأوضحت دار النشر في عرضها الترويجي للكتاب، أن جيل بايدن، التي كانت تعمل أستاذة في كلية المجتمع أثناء تولي زوجها الرئاسة، تتناول في كتابها تأثير المنصب الرئاسي على حياتها العائلية. كما تصحب القراء في جولة خلف الكواليس داخل أبرز مواقع العمل الرئاسي، بدءاً من منتجع كامب ديفيد الرئاسي، وصولاً إلى طائرة الرئاسة الأميركية.

ويتضمن الكتاب أيضاً تفاصيل من حياة جيل اليومية خلال تلك الفترة، مثل تصحيح أوراق الطلاب في حديقة الورود، إلى جانب مشاهدتها للنهاية المفاجئة لحملة زوجها الساعية لإعادة انتخابه.

وكان الرئيس السابق جو بايدن، انسحب من السباق الرئاسي قبل نحو أربعة أشهر من الانتخابات التي جرت في عام 2024، بعد تصاعد المخاوف بشأن قدراته البدنية والعقلية، وذلك عقب مناظرة رئاسية صعبة جمعته بمنافسه آنذاك والرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقبل إعلان انسحابه من السباق الرئاسي، أثار بعض النقاد تساؤلات حول الدور الذي لعبته جيل بايدن في حملة إعادة انتخاب زوجها، كما طرحوا تساؤلات بشأن طبيعة عملية اتخاذ القرار داخل الحملة الانتخابية، ومدى تأثيرها في الاستمرار في خوض السباق، رغم التحديات التي واجهت الحملة.

وفي مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس»، تحدثت جيل بايدن، البالغة من العمر 74 عاماً، عن تجربتها في كتابة المذكرات، ووصفتها بأنها كانت بمثابة عملية «تطهير نفسي». وقالت إنها تطرّقت في الكتاب إلى العديد من اللحظات المؤلمة التي مرت بها خلال تلك الفترة، لكنها في الوقت نفسه استحضرت أجمل اللحظات التي عاشتها مع زوجها خلال سنوات رئاسته.

وأضافت أن الكتاب يمثل انعكاساً حقيقياً لما شعرت به طوال السنوات الأربع التي قضتها في البيت الأبيض بصفتها السيدة الأولى، مشيرة إلى أنه يوثق مشاعرها وتجاربها الشخصية خلال تلك المرحلة المهمة من حياتها.

ويحمل الكتاب عنوان «إطلالة من الجناح الشرقي»، في إشارة إلى الجناح الشرقي من البيت الأبيض، وهو المكان الذي يقع فيه تقليدياً مكتب السيدة الأولى وفريق عملها.

وكان ترامب، أصدر أمراً في العام الماضي بهدم هذا الجناح من البيت الأبيض، لإنشاء قاعة احتفالات جديدة داخل المجمع الرئاسي، بكلفة تُقدر بنحو 300 مليون دولار.

وأثارت خطة بناء قاعة الاحتفالات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمعمارية، حيث أعرب بعض المنتقدين عن مخاوفهم من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالبنية التاريخية للبيت الأبيض. ومع ذلك، من المقرر أن تقوم لجنة تخطيط العاصمة الوطنية بالتصويت في مطلع الشهر المقبل للنظر في الموافقة على المشروع. عن «ذا هيل»