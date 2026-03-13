تحذير من زيادة ضغوط الكلفة في قطاع التكنولوجيا

حذرت شركة «سامسونغ دسبلاي»، المورد لشركتي «أبل» الأميركية و«سامسونغ إلكترونكس» الكورية الجنوبية، من أن حرب إيران وارتفاع ‌أسعار النفط يهددان بزيادة تكاليف الطاقة ‌والمواد الخام.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لـ«سامسونغ دسبلاي»، تشونغ ‌يي، إن الارتفاع ‌السريع في ‌أسعار النفط ‌يزيد من التحديات التي ​تواجه صناعة ‌التكنولوجيا ​في وقت تعاني فيه بالفعل ​ارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية، ما يزيد من تكاليف الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.

وأضاف ‌يي لوكالة «رويترز»: «عندما ترتفع أسعار النفط، ترتفع أيضاً أسعار المواد ‌الخام.. وعندما يصبح هذا ​واقعاً أتوقع أن تزداد أعباء الكلفة بشكل كبير».