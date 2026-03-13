كوريا الجنوبية تمرر قانوناً لضخ استثمارات في أميركا بـ 350 مليار دولار

وافق البرلمان الكوري الجنوبي على مشروع قانون خاص، يلزم سيؤول بتنفيذ تعهدات باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعيها لإيجاد أسس قانونية جديدة لفرض رسوم جمركية على كوريا الجنوبية وغيرها من الدول، بعد حكم المحكمة العليا الأميركية بإبطال قرارات ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية. وأقر البرلمان الكوري الجنوبي مشروع القانون في جلسة عامة أمس، بعد حصوله على موافقة بالإجماع من لجنة برلمانية خاصة، وموافقة اللجنة القضائية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مشروع القانون يمهد الطريق لإنشاء هيئة حكومية جديدة للإشراف على مشروعات الاستثمار المرتبطة بالاتفاقية التجارية المبرمة مع واشنطن في العام الماضي.

ومع إقرار مشروع القانون، تتطلع سيؤول إلى إتمام الاتفاقية بعد أشهر من المفاوضات الشاقة بين الحليفين حول الرسوم الجمركية والاستثمار.

وأثارت التأخيرات في تنفيذ الالتزام غضب ترامب، ما دفعه في يناير الماضي إلى التهديد بفرض رسوم تصل إلى 25% على الواردات الأميركية من البضائع الكورية، وحث سيؤول على تسريع إقرار مشروع القانون.

وفي حين يضفي إقرار القانون بعض الوضوح على الوضع بالنسبة لكوريا الجنوبية، فإن قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء صلاحيات ترامب الطارئة لفرض الرسوم، أثار حالة من عدم الاستقرار المتجدد في التجارة العالمية.