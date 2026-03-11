واشنطن تنقل أجزاء من منظومة دفاع صاروخي إلى المنطقة

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير لها، أمس، نقلاً عن مصدرين مسؤولين، أن الولايات المتحدة شرعت في نقل أجزاء من نظام بطاريات الدفاع الصاروخي وصائد الصواريخ الباليستية (ثاد) من قواعدها في كوريا الجنوبية إلى منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت هذه الخطوة في ضوء تقارير إعلامية تتحدث عن قيام القوات الأميركية المتمركزة في كوريا الجنوبية بشحن جزء من عتادها العسكري إلى الخارج، تزامناً مع اشتداد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وفي تقريرها قالت الصحيفة، إن «وزارة الحرب الأميركية، بدأت نقل مكونات من منظومة (ثاد) لاعتراض الصواريخ من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط».

يشار إلى أن هذه المنظومة المعروفة بقدرتها على اعتراض الصواريخ المعادية في مرحلتها النهائية، قد تم نشرها في كوريا الجنوبية لتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة التهديدات الصاروخية القادمة من كوريا الشمالية.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونغ، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أمس، أن أي عملية إعادة انتشار محتملة لمعدات عسكرية تابعة للقوات الأميركية في كوريا، لن تخلّ بجودة الردع العسكري القائم ضد كوريا الشمالية.