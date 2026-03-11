ماركواين مولين مستعد لمواصلة سياسة ترامب في مجال الهجرة

باختياره للسيناتور، ماركواين مولين، ليحل محل كريستي نويم، وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أحد أكثر أعضاء الكونغرس ولاء لسياسته على رأس وزارة الأمن الداخلي.

ومن المرجح أن يقود مولين، وهو من أشد المؤيدين لحركة «ماغا»، (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى)، الوزارة بما يتماشى مع سياسة ترامب في مجال الهجرة، التي تهدف إلى تحقيق أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.

ودفع ولاء مولين لترامب إلى دعم ادعاءات الرئيس بحدوث تزوير في انتخابات عام 2020 التي خسرها ترامب، أمام الديمقراطي، جو بايدن. ووصف السيناتور جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، مولين بأنه «الشخص الذي يهمس» في أذن ترامب، بما يحدث في المجلس ويتمكن من التأثير عليه.

وكان مولين ممثلاً للرئيس خلال حملة 2024، خصوصاً بين الناخبين من السكان الأصليين في الولايات المتنازع عليها. ومولين هو عضو في قبيلة «شيروكي» وهو حالياً الأميركي الأصلي الوحيد في مجلس الشيوخ.

كما أنه عضو في لجان مجلس الشيوخ المعنية بالخدمات المسلحة والمخصصات والصحة والتعليم، والعمل والمعاشات التقاعدية وشؤون السكان الأصليين.

مرشح قوي

ولايزال يتعين على مجلس الشيوخ الموافقة على ترشيح مولين، لكن ذلك لا يتطلب سوى أغلبية بسيطة في المجلس، حيث يشغل الجمهوريون 53 مقعداً من أصل 100 مقعد، بينما يشغل الديمقراطيون 45 مقعداً وهناك مقعدان مستقلان.

وقد أعلن السيناتور الديمقراطي، جون فيترمان، من ولاية بنسلفانيا بالفعل أنه سيصوت لمصلحة تعيينه، ومن المتوقع أن يحذو حذوه المزيد من المشرعين من حزبه.

ويصف محللون مولين بأنه مرشح قوي يحظى بتأييد أكبر من الديمقراطيين في الكونغرس، مقارنة بكريستي نويم التي طالبوا مراراً بإقالتها.

أول تصريح

وفي أول تصريح له بصفته المرشح لمنصب وزير الأمن الداخلي، قال مولين: «تربطني بالرئيس علاقة جيدة للغاية، نحن نتحدث طوال الوقت». واعترف السيناتور بأن القرار «لم يكن مفاجأة كاملة»، لكنه قال إنه لم يكن يتوقع اتصال الرئيس به، الخميس الماضي.

وفي نبرة تصالحية تجاه الديمقراطيين الذين انتقدوا بشدة الاتجاه الذي اتخذته وزارة الأمن الداخلي واستمروا في عرقلة تمويل الوزارة، بسبب خلافات حول أجندة ترامب في مجال الهجرة، قال مولين: «نعم أنا جمهوري، نعم أنا محافظ، لكن تركيزي ينصب على الحفاظ على أمن الوطن».

وأضاف مخاطباً الأميركيين: «بغض النظر عما إذا كنت تدعمني أو لا تدعمني، وبغض النظر عن أفكارك، أنا هنا لتنفيذ السياسات التي أقرها الكونغرس».

وعن سلفه، نويم، قال: «كانت مكلفة بمهمة صعبة للغاية. أعتقد أنها بذلت قصارى جهدها في ظل الظروف السائدة»، لكنه أضاف أنه يعتقد أن هناك فرصاً للتعلم من فترة ولايتها والنظر إلى الأشياء التي لم تجرِ كما هو مخطط لها.

شخص محافظ

وتولى مولين منصب سيناتور عن ولاية أوكلاهوما في يناير 2023، بعد 10 سنوات من عضويته في مجلس النواب الأميركي. ووُلد مولين في أوكلاهوما، ونشأ في مزرعة عائلته في «ويستفيل»، حيث لايزال يقيم مع زوجته وأطفاله الستة.

ويصف مولين نفسه على حسابه في منصة «إكس»، بأنه: «مسيحي وزوج فخور وأب لستة أطفال، ومحافظ من أنصار حركة (ماغا). ويحمل قيم أوكلاهوما إلى مجلس الشيوخ الأميركي».

وأثار مولين ضجة في الكونغرس عندما تحدى رئيس نقابة سائقي الشاحنات، شون أوبراين، في (شجار) خلال جلسة استماع في الكونغرس عام 2023. وأثناء عضويته في مجلس النواب، قامت لجنة الأخلاقيات بمراجعة تعاملاته التجارية، وعلى الرغم من أنها خلصت إلى أن مولين تصرف بحسن نية واتبع توصيات اللجنة، فإنها قررت أنه يجب عليه إعادة مبلغ 40 ألف دولار تلقاه من شركة نقلها إلى زوجته في عام 2012.

التجديد النصفي

ويأتي رحيل مولين عن مجلس الشيوخ قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي التي سيتم فيها انتخاب مجلس النواب بأكمله، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ.

ويمكن لحاكم ولاية أوكلاهوما تعيين شخص لملء الشاغر في مجلس الشيوخ حتى انتخابات نوفمبر. ويضيف رحيل مولين، حالة من عدم اليقين إلى الانتخابات التي من المتوقع أن يخسر فيها الحزب الجمهوري أغلبيته بسبب انخفاض معدلات تأييد ترامب. عن «الغارديان»

