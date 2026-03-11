الأمم المتحدة تحذر من المخاطر البيئية للحرب بالمنطقة

حذّر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من «عواقب بيئية وخيمة» ناجمة عن الهجمات الأخيرة على منشآت النفط ومحطات تحلية المياه في الشرق الأوسط، مؤكداً أنها تشكل تهديداً كبيراً لجودة الهواء ومياه الشرب. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في مؤتمر صحافي: «نواصل دق ناقوس الخطر بشأن الأثر الإنساني لتصاعد العنف في أجزاء من الشرق الأوسط، والذي يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتضرر البنية التحتية المدنية وتزايد نزوح السكان».

وأضاف أن الأمم المتحدة «تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير واردة عن الهجمات الأخيرة على منشآت النفط والتي قد تخلّف عواقب بيئية وخيمة في جميع أنحاء المنطقة».