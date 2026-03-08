أسعار الوقود ترتفع في أميركا بسبب تأثير الحرب على إمدادات الطاقة العالمية

تشهد أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة ارتفاعاً كبيراً مع تقييد الحرب التي تشنها أميركا وإسرائيل على إيران، ​لصادرات النفط والوقود، ما قد يشكل اختباراً سياسياً للحزب الجمهوري للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد ‌النصفي للكونغرس في ​نوفمبر.

وقفزت أسعار الوقود بأكثر من 10% هذا الأسبوع، مع ارتفاع سعر النفط فوق 90 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات، ما زاد من معاناة المستهلكين الذين يعانون بالفعل التضخم.

وقلل ترامب، يوم الخميس، من شأن ارتفاع أسعار البنزين، في مقابلة أجرتها معه «رويترز»، قائلاً: «إذا ارتفعت، فلترتفع».

وكان الرئيس قد تعهد بخفض أسعار الطاقة، وإطلاق العنان لعمليات التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة خلال ولايته الثانية، لكن معظم فترة ولايته اتسمت بالتقلبات وعدم اليقين، وسط تغيرات في السياسات، مثل الرسوم الجمركية والاضطرابات الجيوسياسية.

وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، ومصدراً رئيساً له، لكنها تستورد أيضاً ملايين البراميل يومياً، لكونها أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وحتى أول من أمس (الجمعة)، بلغ متوسط سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة 3.32 دولارات للغالون، ‌بارتفاع 11% عن الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2024، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية. وبلغ سعر الديزل 4.33 دولارات، بارتفاع 15% عن الأسبوع الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023.

وشهد سائقو السيارات في أجزاء من الغرب الأوسط والجنوب، بما في ذلك ‌الولايات التي دعمت ترامب، بعضاً من أكبر الزيادات في تكاليف الوقود منذ بدء الصراع في إيران.

في ‌جورجيا، وهي ولاية متأرجحة، ارتفع متوسط أسعار ‌التجزئة للبنزين بمقدار 40.1 سنتاً للغالون خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لموقع تتبع أسعار الوقود «جاز بودي».

وقالت أندرينا ماكدانيل، موظفة في مجال التأمين الصحي في «ساوث فولتون» بولاية ​جورجيا، إنها فوجئت بارتفاع ‌الأسعار بشكل كبير بين عشية وضحاها.

وأضافت: «لقد ​ارتفعت الأسعار بسرعة كبيرة»، مشيرة إلى أنها لا توافق على الحرب على الإطلاق.

وتابعت ماكدانيل، وهي ديمقراطية، أنها لا تقود سيارتها حالياً إلا للأمور الأكثر أهمية، وتشعر بأنها محظوظة لأنها تعمل من المنزل، لذا لا تضطر إلى القيادة بقدر ما يفعل الآخرون. وصوتت جورجيا لمصلحة دونالد ترامب في ​انتخابات 2024.

وشهدت ولايات أخرى، بما في ذلك إنديانا ووست فرجينيا، ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 44.3 سنتاً و43.9 سنتاً على التوالي.

وقال محللون إن المزيد من الارتفاعات قد يكون في الطريق، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.

واستقرت، أول من أمس (الجمعة)، العقود الآجلة للنفط الأميركي عند 90.90 دولاراً للبرميل، بارتفاع يقارب 10 دولارات، وهو أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ أبريل 2020.

وقال المحلل في «جاز بودي»، باتريك دي هان: «بالنظر إلى الظروف الحالية للسوق، قد يرتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى ما بين 3.50 و3.70 دولارات للغالون في الأيام المقبلة، إذا استمر النفط في الارتفاع، واستمرت اضطرابات الإمدادات».

وأدى الاضطراب في الشرق الأوسط ومضيق هرمز، وهو ممر تجاري رئيس، إلى زيادة الطلب على النفط الأميركي في الخارج، ما أدى بدوره ‌إلى ارتفاع أسعار النفط لدى المصافي المحلية أيضاً.