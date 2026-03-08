دعوة لاستبعاد أندرو من نظام الخلافة الملكية

دعا رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إلى استبعاد أندرو ماونتباتن-ويندسور من نظام الخلافة الملكية، بسبب علاقاته المشينة مع جيفري إبستين. وتم اعتقال الدوق السابق في فبراير الماضي، للاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصبه العام، وذلك في أعقاب مزاعم بأنه شارك معلومات حساسة مع الممول المتحرش بالأطفال أثناء عمله كمبعوث تجاري للمملكة المتحدة، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا)، أمس.

وفي حديثه إلى الصحافيين في طوكيو، قال كارني: «أعتقد بالتأكيد أن أفعاله مؤسفة، وقد تسببت في تجريده من ألقابه الملكية، وهو يستحق بالتأكيد، إن صح التعبير، بل إن كلمة (يستلزم) هي الكلمة الأنسب لإقصائه من نظام الخلافة».