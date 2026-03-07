الصين والهند تقودان صادرات السيارات إلى الشرق الأوسط

تهدد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وإيران من الجانب الآخر، والتي ​دخلت يومها السابع أمس، بتعطيل شحنات السيارات من آسيا إلى منطقة الشرق الأوسط التي ‌تُمثل سوقاً ​تصديرية رئيسة لشركات تصنيع السيارات الآسيوية، حيث تصدر شركات تصنيع السيارات الصينية والهندية والكورية الجنوبية واليابانية سيارات بمليارات الدولارات إلى الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.

الصين

وتُعد منطقة الشرق الأوسط، ثاني أكبر سوق خارجية للسيارات صينية الصنع، وهي منطقة تزداد أهميتها بالنسبة للعملاق الآسيوي الذي يسعى إلى تعويض ضعف الطلب المحلي.

ومن بين كبار مصدري السيارات الصينية تبرز «شيري أوتوموبيل» و«بي.واي.دي» و«جيلي» وغيرها.

كما أن المشروعات المشتركة ‌الصينية لشركات «كيا» و«هيونداي موتور» و«تويوتا موتور»، هي كذلك من بين أكبر 10 شركات مصدرة للسيارات إلى الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات معهد «جاسكو» لأبحاث السيارات.

الهند

وكانت الهند صدرت سيارات بقيمة 8.8 مليارات دولار ‌في عام 2025، ذهبت 25% منها إلى الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات الجمارك المتاحة.

وتعتبر شركة «هيونداي» الأكثر انكشافاً على هذه السوق.

كما تعتبر «تويوتا» كذلك منكشفة بشكل كبير، حيث ذهب نحو ثلثي صادراتها من الهند، أو ما ​يزيد على 300 مليون ‌دولار، من إجمالي صادراتها ​البالغة 470 مليون دولار العام الماضي إلى الشرق الأوسط.

وأظهرت البيانات أن انكشاف «نيسان موتور» من الهند يبلغ نحو 318 مليون دولار أو 38% من إجمالي صادراتها لعام 2025.

كوريا الجنوبية

وبلغ إجمالي صادرات كوريا الجنوبية من السيارات من حيث القيمة في عام 2025 رقماً قياسياً عند 72 مليار دولار، منها 5.3 مليارات دولار من المركبات التي تم إرسالها إلى الشرق الأوسط، بزيادة 2.8% على عام 2024، وفقاً لجمعية التجارة الدولية الكورية.

وشكّلت صادرات شركة «هيونداي موتور» إلى الشرق الأوسط وإفريقيا 8% من إجمالي مبيعاتها بالجملة في عام 2025 البالغة 4.14 ملايين وحدة.

وشحنت «كيا» 8% من مبيعاتها ‌بالجملة لعام 2025 البالغة 3.1 ملايين وحدة إلى الشرق الأوسط وإفريقيا.

اليابان

وصدّرت «تويوتا» أكثر من 320.6 ألف سيارة من اليابان إلى الشرق ​الأوسط في عام 2025 بزيادة 5.4% على عام 2024، بحسب البيانات التي نشرتها الشركة. وشكّل هذا ما يزيد قليلاً على 15% من إجمالي صادرات الشركة التي تجاوزت مليوني وحدة العام الماضي.

ووفقاً لصحيفة يابانية ستنتج الشركة سيارات أقل بنحو 40 ألف مركبة لتوجيهها إلى أسواق ​الشرق الأوسط، بسبب مخاوف لوجستية ترتبط ‌بالحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.