واشنطن توافق على بيع مؤقت للنفط الروسي

خففت الحكومة الأميركية، مؤقتاً، العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، ترخيصاً متعلقاً بروسيا «يسمح بتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البترولية ذات المنشأ الروسي المحملة على السفن»، وفق ما ذكرت الوزارة في بيان.

وأضافت أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية الثالث من أبريل 2026.

وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن الإعفاء صدر «لتمكين استمرار النفط في التدفق إلى السوق العالمية».