«المركزي» الروسي يرفع دعوى ضد الاتحاد الأوروبي

رفع بنك روسيا المركزي، دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، ضد قرار الاتحاد بتجميد أصول البنك على خلفية العقوبات الأوروبية ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتطعن الدعوى المرفوعة في لوكسمبورغ في لائحة المجلس الأوروبي الصادرة في 12 ديسمبر 2025، وذلك وفقاً لبيان صادر عن «المركزي» الروسي، أمس.

وجاء في البيان أن «لائحة الاتحاد الأوروبي تنتهك الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف في الوصول إلى العدالة، وحرمة الملكية، ومبدأ الحصانة السيادية للدول وبنوكها المركزية المكفولة بموجب القانون الدولي».