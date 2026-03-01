الرئيس الكوري الجنوبي يدشن حسابه على «تيك توك»

دشن الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، أمس، حساباً على تطبيق «تيك توك» لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة الشائعة، كجزء من جهوده لزيادة أنشطته على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أمس، إن ميونغ نشر مقطع فيديو قصيراً يظهر فيه وهو يضغط على مربع «اشتراك» على مستند بانتظار الموافقة، بينما يطلب من المشاهدين الاشتراك والإعجاب وترك تعليق وهو يقوم بإيماءات بيديه على شكل قلب. وكتب ميونغ، أول من أمس (الجمعة)، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «هناك حدث مهم في الطريق».