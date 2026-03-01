حُكام ديمقراطيون يتصدون لترامب ويستعدون للترشح لانتخابات الرئاسة في 2028

يوم الخميس، مع انعقاد الاجتماع السنوي الشتوي للرابطة الوطنية لحكام الولايات، في واشنطن، سيكون الحكام الديمقراطيون البارزون مرة أخرى في دائرة الضوء.

وقد تكون الأضواء الكبرى في اجتماع الرابطة الوطنية لحكام الولايات، هذا العام، مسلطة على العديد من الحكام الديمقراطيين الذين يستعدون، على ما يبدو، للترشح للرئاسة في عام 2028.

من حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، وحاكم بنسلفانيا، جوش شابيرو، إلى جي بي بريتزكر من إلينوي، وآندي بيشير من كنتاكي، وويس مور من مريلاند، يُعتبر عدد كبير من الحكام الديمقراطيين من أبرز الشخصيات لترشيح حزبهم في عام 2028، على الرغم من أن الوقت لايزال مبكراً.

وأحد أسباب جذبهم للانتباه هو أنهم وجدوا طرقاً للتحدي الناجح للرئيس دونالد ترامب على مستوى الولاية، وأحياناً في المحاكم. وقد قدموا أنفسهم للناخبين الديمقراطيين المُحبطين على أنهم مستعدون لمواجهة الجمهوريين.

وجاء قرار إدارة ترامب، بسحب قوات الحرس الوطني من لوس أنجلوس وشيكاغو وبورتلاند، بولاية أوريغون، بعد أشهر من الضغط من قبل حكام الولايات والمسؤولين المحليين والمتظاهرين في تلك المدن.

كما جاء سحب أفراد إنفاذ قوانين الهجرة من مينيابوليس، بعد مقتل مواطنين أميركيين على يد ضباط فيدراليين، بعد مقاومة مستمرة من السياسيين الديمقراطيين في مينيسوتا، بمن فيهم الحاكم، تيم والز.

وفي العديد من الولايات، بما في ذلك كاليفورنيا بشكل بارز، قاوم الحكام الديمقراطيون بإجراءات مماثلة جهود إدارة ترامب لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس بهدف الحفاظ على الأغلبية الضئيلة للحزب الجمهوري في مجلس النواب.

وقود المعارك

في اجتماع الشتاء للرابطة الوطنية للحكام، في واشنطن، يمكن أن تضيف ديناميكية تفاعلات ترامب مع الحكام، وقوداً إلى معارك الترشيح الرئاسي لكلا الحزبين، بمن في ذلك الجمهوريون الذين قد يسعون إلى خلافة ترامب، مثل حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس.

وكان من غير المؤكد حتى اللحظة الأخيرة ما إذا كانت تلك الاجتماعات في البيت الأبيض ستعقد أم لا. وقال الحاكم الجمهوري، كيفن ستيت، من أوكلاهوما، رئيس الرابطة، في البداية إنه سيلغي فعاليات البيت الأبيض لأن الحكام الديمقراطيين لم تتم دعوتهم.

ورد ترامب على ذلك بوصفه «سوء فهم»، قائلاً إن الديمقراطيين كانوا في الواقع مدعوين، باستثناء حاكم ولاية مريلاند، ويس مور، وحاكم ولاية كولورادو، جاريد بوليس.

وقد انتقد ترامب علناً، بوليس بسبب قضية، تينا بيترز، وهي موظفة سابقة في كولورادو دِينت في محكمة الولاية بسوء استخدام معدات التصويت أثناء محاولتها العثور على أدلة تثبت أن انتخابات 2020 قد سُرقت. ولا يمكن لترامب العفو إلا عن الجرائم الفيدرالية.

وبالنسبة للمرشحين المحتملين للرئاسة في عام 2028، مثل مور، قد يكون الصراع مع ترامب مفيداً من الناحية السياسية. وتبادل الرجلان مؤخراً الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن ألقى ترامب باللوم على حاكم مريلاند في تسرب مياه الصرف الصحي على نطاق واسع في نهر «بوتوماك»، الذي يجري على طول حدود مريلاند والعاصمة.

وخط الصرف الصحي الذي تعطل هو مسؤولية مرفق المياه في العاصمة، ولا يخضع لسيطرة ولاية مريلاند. وبالمثل، انتقد الرئيس حاكم مريلاند بسبب طريقة تعامله مع انهيار جسر «فرانسيس سكوت كي» في بالتيمور في عام 2024.

تفاصيل دقيقة

وفي السنوات الأخيرة، لم يكن منصب الحاكم نقطة انطلاق للرئاسة. وآخر حاكم فاز بولاية رئاسية أولى كان جورج دبليو بوش، من تكساس في عام 2000. وآخر حاكم ديمقراطي فاز بولاية رئاسية أولى كان بيل كلينتون من أركنساس في عام 1992.

ويقول المحلل السياسي في جامعة فيرجينيا، لاري ساباتو، إن «الحكام يتعاملون مع التفاصيل الدقيقة للحكم، ما يجعل من الصعب عليهم تحقيق اختراق في بيئة الإعلام الفوضوية الحالية»، مضيفاً: «هذا لا يساعد على إطلاق شعارات واسعة النطاق مثل (اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى)».

ومع ذلك، فإن الخبرة التنفيذية التي يكتسبها الحكام يمكن أن تكون ميزة لأولئك الذين يسعون إلى تولي أعلى منصب في البلاد.

وغالباً ما يشير نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، إلى أنه يدير الولاية الأكثر كثافة سكانية في الولايات المتحدة، فضلاً عن رابع أكبر اقتصاد في العالم. وفي الوقت نفسه، أظهر قدرة على جذب الانتباه، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية من الرئيس ومضايقة كبار الجمهوريين الآخرين، بما في ذلك نائب الرئيس، جي دي فانس، المنافس المحتمل في عام 2028.

كما جذب نيوسوم، الانتباه لاستضافته أنصار حركة «اجعل أميركا عظيمة أخرى» المناصرة لترامب، في برنامجه «غافين نيوسوم يحدثكم»، بما في ذلك ستيف بانون وتشارلي كيرك، قبل اغتيال الأخير في سبتمبر الماضي.

وهناك أمر آخر قام به العديد من حكام الولايات الديمقراطيين في سباق الرئاسة لعام 2028، وهو نشر مذكراتهم. وحظي كتاب شابيرو، حاكم بنسلفانيا، «أين نحتفظ بالضوء»، بتصدر عناوين الصحف بسبب وصفه الصريح لمقابلته مع كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2024.

وصدرت مذكرات حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، «شاب في عجلة من أمره»، في 24 فبراير. وأعلن حاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير، وهو ديمقراطي تم انتخابه في ولاية جمهورية، هذا الأسبوع أنه سيصدر في سبتمبر، كتاباً يركز على قناعاته السياسية، بعنوان «اذهب وافعل المثل». ونشر ويس مور، حاكم ولاية مريلاند، خمسة كتب، بما في ذلك مذكرات بعنوان «ويس مور الآخر».

عن «كريستيان ساينس مونيتور»

انتخابات تمهيدية

في الوقت الحالي، تُظهر استطلاعات الرأي أن نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس ستتصدر الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية لعام 2028، ولكن في هذه المرحلة، يعكس ذلك إلى حد كبير شهرة اسمها فقط. ويأتي نيوسوم، وهو سياسي بارز آخر، في المرتبة الثانية عادة. ومن بين الديمقراطيين الآخرين في السباق وزير النقل السابق، بيت بوتيغيغ، والسيناتور مارك كيلي من أريزونا، والنائبة ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز من نيويورك.

وإذا دخل نيوسوم رسمياً في سباق الترشيح لعام 2028، وهو سباق من المرجح أن يبدأ بعد نحو عام من الآن، فسيواجه أسئلة حول سياسات كاليفورنيا الليبرالية للغاية وأخطائه السياسية السابقة، بما في ذلك عشاء سيئ السمعة في مطعم فاخر خارج سان فرانسيسكو في ذروة إغلاق البلاد بسبب الوباء.

ويقول الاستراتيجي الديمقراطي، جيم مانلي، عن حاكم كاليفورنيا الذي شغل المنصب لفترتين: «يتطلب الأمر الكثير ليصل، وهو يفعل ذلك»، متابعاً: «لديه الكثير من الأعباء التي سيتعين عليه التعامل معها، ولكن في الوقت الحالي، تراه يقوم بعمل جيد حقاً في مواجهة ترامب».

