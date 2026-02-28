الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية في كوبا

حذّر منسق الأمم المتحدة في كوبا، فرانسيسكو بيشون، من الأزمة الإنسانية التي «تتفاقم يوماً بعد يوم»، بسبب القيود المفروضة على صادرات النفط إلى الجزيرة الشيوعية، والتي تؤثر على قطاعات حيوية في البلاد.

وكانت الولايات المتحدة فرضت حصاراً على إمدادات الطاقة لكوبا في يناير الماضي، لكنها خفّفت من حدة موقفها لاحقاً، قائلة إنه يمكن إعادة بيع النفط الفنزويلي وشحنه للقطاع الخاص في كوبا.

غير أن بيشون قال إن «ما نشهده على أرض الواقع ليس نقصاً مؤقتاً، بل هو صدمة طاقة أكثر منهجية، أصبحت العامل الرئيس في مضاعفة الأخطار الإنسانية».