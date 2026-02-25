رئيس كوريا الجنوبية السابق يستأنف حكم المؤبد

أعلن محامو الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، أمس، أنه تقدم باستئناف ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتحريض على التمرد.

وقضت محكمة منطقة سيؤول المركزية، الأسبوع الماضي، بأن يون مذنب بقيادة تمرد عام 2024 يهدف إلى «شل» عمل الجمعية الوطنية عبر إعلان الأحكام العرفية، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، وقال الفريق القانوني ليون في بيان: «نعتقد أن من واجبنا توثيق الإشكاليات التي شابت هذا الحكم بشكل واضح، ليس فقط في سجلات المحكمة، بل أيضاً أمام حكم التاريخ في المستقبل»، وألقى يون خطاباً في ديسمبر 2024، تحدث خلاله عن تهديدات غير واضحة للبلاد، معلناً تعليق عمل الحكومة، وبدء تطبيق الحكم العسكري.