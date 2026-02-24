عادات رمضانية خاصة في إقليم آتشيه الإندونيسي

نساء من إقليم آتشيه الإندونيسي يضعن الأرز الممزوج بحليب جوز الهند في وعاء من الخيزران، أثناء إعدادهن الـ«ليمانغ»، وهو طعام مفضل يتم تناوله في الأغلب لكسر الصيام في رمضان ببلدة باندا آتشيه.

ويُصنع الـ«ليمانغ» من الأرز وحليب جوز الهند والتوابل المطبوخة، ثم يوضع داخل أنبوب خيزران مجوف مبطّن بأوراق الموز، وفي إقليم آتشيه المحافظ، يتم ذبح الحيوانات خلال احتفالات «ميوغانغ»، ويتم طهي اللحوم وتقاسمها مع العائلة والأصدقاء والفقراء والأيتام.