عاصفة تغلق المدارس وتعطل السفر في أميركا

بقي أطفال في أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة ​بمنازلهم، أمس، بسبب عاصفة شتوية عاتية اضطرت المدارس إلى الإغلاق، ‌ودفعت المكاتب ​وأنظمة النقل إلى العمل وفق جداول طوارئ، مع تحذير المسؤولين في أنحاء المنطقة من تساقط ثلوج كثيفة، وهبوب رياح قوية وخطورة السفر.

وتسببت العاصفة بالفعل في تعطيل حركة السفر على طول الساحل الشرقي من واشنطن إلى منطقة نيو إنغلاند، وألغت شركات الطيران آلاف الرحلات، وحث المسؤولون السكان على البقاء بعيداً عن الطرق.

وأمرت مدينة نيويورك، أكبر منطقة تعليمية في البلاد، بإغلاق المدارس العامة بسبب الثلوج، مع إلغاء ‌جميع برامج التعليم عن بُعد وبرامج ما بعد المدرسة.