خلاف في ألمانيا حول الإجازة المرضية الهاتفية

لايزال الخلاف قائماً بين الائتلاف الحاكم في ألمانيا، المكون من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بشأن الإجازة المرضية عبر الهاتف.

وبينما دعا الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس، خلال مؤتمره العام، السبت الماضي، إلى إلغائها، يتمسك المدير التنفيذي للكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ديرك فيزه، بالإبقاء عليها.

وقال فيزه في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية: «الإجازة المرضية عبر الهاتف ذات جدوى كبيرة للغاية، فهي تخفف العبء عن العيادات، وتمنع مزيداً من العدوى في غرف الانتظار».

وجاء في مبررات الطلب المقدم خلال مؤتمر الحزب المسيحي الديمقراطي، أنه كلما كان الحصول على شهادة بعدم القدرة على العمل أسهل، زادت احتمالات اتخاذ ما يُسمى بـ«قرار حافة السرير» في صورة إجازة مرضية.

وانتقد ميرتس، في وقت سابق، الإجازة المرضية عبر الهاتف، مشيراً إلى أن هناك ارتفاعاً مفرطاً في معدلات الغياب المرضي.

في المقابل، أشار فيزه إلى أن اتفاق الائتلاف الحاكم ينص على اتخاذ إجراءات ضد «الإجازات المرضية الإلكترونية التي يُساء استخدامها»، وقال: «ينبغي لنا كائتلاف أن نركز على ذلك الآن بدلاً من التشكيك في قواعد مفيدة»، مضيفاً أنه لا ينبغي وضع المرضى موضع شبهة عامة، وكانت نتائج دراسة أجراها اتحاد شركات الأدوية في ألمانيا «في إف إيه» كشفت أن الاقتصاد الألماني يتكبد خسائر بمليارات اليوروهات بسبب تكرار حالات الغياب المرضي للعاملين في البلاد.