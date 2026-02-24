إجراءات حازمة لمنع غياب الطلبة في الكويت

بحزمة من الإجراءات التنفيذية، خاطب الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية الكويتية، حمد الحمد، إدارات الشؤون التعليمية في جميع المناطق، إضافة إلى الإدارة العامة للتعليم الديني وإدارة التربية الخاصة، لضبط العملية التعليمية، ونسب حضور المتعلمين، وفق توجيهات من وزير التربية، تتضمن تعزيز منظومة المتابعة، ورصد الغياب بصورة يومية، والحزم في مواجهة أي محاولة لتحريض الطلبة على الغياب.

وتضمنت الإجراءات عقد اختبارات قصيرة وأدوات تقييم متنوعة، مع الالتزام التام برصد الدرجات بدقة وشفافية، وتحفيز المتعلم على المشاركة الفاعلة.

كما تضمنت تنفيذ الخطة الزمنية للمنهج الدراسي، وتفعيل أساليب تعليمية جاذبة، والالتزام بتطبيق ضوابط الغياب، واعتماد المرضيات الصادرة من المستشفيات الحكومية، مع رفع الإحصاءات اليومية بنسب الغياب إلى إدارات الشؤون التعليمية في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي لكل يوم.

وشددت التعليمات على تحقيق مبدأ العدالة بين المتعلمين من خلال منع إعادة الاختبارات القصيرة للمتعلمين المتغيبين عنها، وربط عملية التقييم للإدارات المدرسية بنسب الحضور والغياب، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها من قبل مديري الشؤون التعليمية التي قد تصل إلى حد الإحالة للتحقيق في حال ثبوت أي ممارسات تخالف الضوابط المنظمة للعمل التربوي بشأن التحريض على غياب المتعلم.