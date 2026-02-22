أميركا وكمبوديا تبحثان سلاماً دائماً مع تايلاند

أكد نائب وزير الخارجية الأميركي، كريستوفر لاندو، التزام الولايات المتحدة المساعدة على ضمان سلام دائم على طول الحدود بين كمبوديا وتايلاند، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيت.

وجرت المناقشات، بعد ظهر الخميس الماضي، على هامش الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام في واشنطن، حيث أعرب لاندو عن تقديره دور كمبوديا كعضو مؤسس في المجلس، وأشاد بمشاركة رئيس الوزراء في القمة، حسب صحيفة «خمير تايمز» الكمبودية، أمس (السبت).

وأشار إلى أن أميركا تدرك تماماً أهمية السلام للمنطقة، وإنها لاتزال ملتزمة العمل مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز الاستقرار المستدام على طول الحدود المشتركة.