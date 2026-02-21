البرلمان الفنزويلي يقرّ بالإجماع قانون العفو

أقرّ البرلمان الفنزويلي بالإجماع قانون العفو الذي يسمح بالإفراج عن السجناء السياسيين في البلاد، بعد أقل من شهرين من اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو، وقد وقّعته الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز التي دفعت بالتشريع تحت ضغط من واشنطن.

وقالت رودريغيز بعد توقيعها القانون: «يجب أن نعرف كيف نطلب الصفح، ويجب أن نعرف أيضاً كيف نتلقاه»، مضيفة: «نحن نفتح طرقاً جديدة للسياسة في فنزويلا». لكن القانون سيستثني الأشخاص الذين «شجعوا» على «الأعمال المسلحة» ضد فنزويلا، ما قد يستبعد العديد من أعضاء المعارضة، منهم زعيمتها الحائزة جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو التي أيدت العملية الأميركية في الثالث من يناير الماضي.