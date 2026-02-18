محكمة روسية تقضي بسجن أميركي

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، ‌أمس، أن محكمة روسية حكمت على مواطن أميركي بالسجن أربع سنوات، لمحاولته إخراج قطعتين من بنادق «كلاشينكوف» من مطار في موسكو.

وأضافت الوكالة أن الأميركي، الذي يجمع أسلحة «كلاشينكوف»، اشترى ‌قطعتين من أخمص بنادق «كلاشينكوف»، وقام بتسجيل ‌حقيبة تحتوي عليهما ‌في مطار فنوكوفو بموسكو، من دون أن ​يُقدّم إفصاحاً ‌بشأنهما للجمارك، وتابعت ​الوكالة أن الرجل الذي لم تكشف عن هويته، أدين بموجب مادة في ​القانون الجنائي تتعلق بتهريب الأسلحة، وقالت الوكالة إنه اعترف بشكل جزئي بالذنب.ولم تتمكن «رويترز» من التواصل معه أثناء احتجازه.