كندا والفلبين تبدآن مفاوضات التجارة الحرة الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية، أمس، أن كندا والفلبين ستبدآن جولتهما الأولى من المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرة ثنائي الأسبوع المقبل. وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية، أنجليكا إسكالونا، إن «الفلبين ستستضيف المفاوضات الرسمية في الفترة من 18 حتى 20 فبراير»، واتفق الرئيس الفلبيني، فرديناند آر ماركوس الابن، ورئيس الوزراء الكندي، مارك كارني على بدء المحادثات، وكانا يعتزمان إتمامها في غضون عام، خلال اجتماعهما الثنائي في كوالالمبور بماليزيا في أكتوبر العام الماضي. وطبقاً لوزارة الشؤون الخارجية الكندية، فإن «أصحاب المصلحة الكنديين يمتلكون مستوى عالياً من الدعم لاتفاق التجارة الحرة المحتمل بين كندا والفلبين».