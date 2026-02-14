توقعات بشراء نيودلهي 114 مقاتلة «رافال»

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة رسمية إلى الهند في الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، لتعزيز الشراكة الثنائية، مع احتمال شراء نيودلهي 114 طائرة مقاتلة من طراز «رافال»، وللمشاركة في قمة حول الذكاء الاصطناعي.

وهذه الرحلة الرابعة التي يقوم بها ماكرون إلى الهند منذ انتخابه لولاية أولى عام 2017، ما يشير إلى قوة العلاقات الثنائية بين باريس ونيودلهي، بحسب ما ذكر قصر الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن هذه الرحلة التي تستغرق ثلاثة أيام ستتيح «اتخاذ خطوة جديدة في شراكتنا» و«إظهار عمقها»، مع وجود «فهم مشترك لاستقلال استراتيجي» في جوهرها.