ترامب يهدد بوقف افتتاح جسر بين أميركا وكندا

هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بوقف افتتاح جسر جديد يربط بين الولايات المتحدة وكندا التي اقترح، بعد عودته إلى البيت الأبيض، أن يضمها لتصبح الولاية الأميركية الـ51.

وقال ترامب على أميركا أن تمتلك، على الأقل، نصف جسر «غوردي هاو» الدولي قيد الإنشاء، الذي يربط بين مقاطعة أونتاريو الكندية وولاية ميشيغان الأميركية.

وأكد ترامب في منشور على منصته «تروث سوشال»: «لن أسمح بافتتاح هذا الجسر حتى يتم تعويض الولايات المتحدة بالكامل عن كل ما قدمناه لهم، وأيضاً، وهو الأهم، أن تعامل كندا الولايات المتحدة بالإنصاف والاحترام اللذين تستحقهما».