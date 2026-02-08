ألمانيا لا تخطط لافتتاح قنصلية في غرينلاند

قالت وزارة الخارجية الألمانية إن «الحكومة الألمانية ممثلة قنصلياً في غرينلاند بالفعل عبر قنصل فخري»، موضحة أن افتتاح قنصلية بها ليس مطروحاً في الوقت الحالي.

وكانت فرنسا أعلنت، أول من أمس (الجمعة)، افتتاح قنصلية عامة في غرينلاند، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تُقدِم على هذه الخطوة، على حد بياناتها. وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن في يونيو الماضي، إنشاء قنصلية عامة في نوك. وفي ذلك الوقت، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يكرر الحديث عن رغبته في السيطرة على غرينلاند التابعة للدنمارك.