أميركا وبوليفيا تتفقان على تبادل السفراء

تنسّق الولايات المتحدة وبوليفيا لإعادة تعيين سفيرين «في أقرب وقت ممكن» بعد قطيعة دبلوماسية دامت نحو عقدين، بحسب ما أعلن وزير الخارجية البوليفي فرناندو أرامايو.

ولم يستضف أي من البلدين سفيراً للبلد الآخر منذ عام 2008 عندما طرد الرئيس حينذاك إيفو موراليس، السفير الأميركي، متّهماً إياه بالتآمر على حكومته اليسارية. ورد البيت الأبيض بطرد السفير البوليفي.

وقال أرامايو لـ«فرانس برس» بعد اجتماع مع نظيره الأميركي ماركو روبيو في واشنطن: «بحثنا مسألة إعادة تعيين السفراء.. تقضي الفكرة بإتمام هذه المهمة في أقرب وقت ممكن».