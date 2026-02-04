الرئيس الصيني يدعو إلى «عالم عادل متعدد الأقطاب»

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، لضيفه رئيس أوروغواي، ‌ياماندو أورسي، أمس، إن البلدين يجب أن يعملا معاً للمضي نحو «عالم عادل متعدد الأقطاب بشكل منظم». وتعد زيارة أورسي هي الأولى لزعيم من أميركا الجنوبية إلى العاصمة الصينية منذ اعتقال الولايات المتحدة، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في يناير الماضي. ونقل تقرير إعلامي عن شي قوله، إن الصين تدعم ​دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ​في الحفاظ على ​سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، للمساعدة في تهدئة الأوضاع الدولية. وأضاف ‌شي أن ‌الصين وأوروغواي، يجب عليهما «التعاون للمضي نحو عالم عادل متعدد الأقطاب بشكل منظم، وعولمة اقتصادية شاملة ومفيدة للجميع».