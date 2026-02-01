حزب رئيس وزراء كوسوفو يتصدر الانتخابات التشريعية

فاز الحزب الذي يقوده رئيس وزراء كوسوفو المنتهية ولايته، ألبين كورتي، في الانتخابات التشريعية التي نُظّمت في 28 ديسمبر، بحسب ما أكدت السلطات الانتخابية أمس (السبت) بعد إعادة فرز كاملة للأصوات.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في كوسوفو أن حزب كورتي الذي يتبنّى سياسة اجتماعية ذات توجّه يساري واضح ونزعة قومية، حصل على 51,1% من الأصوات بعد المصادقة النهائية على النتائج.

وقال رئيس اللجنة كريشنيك رادونيقي إن حزب كورتي (فيتيفيندوسييه) نال 51,1% من الأصوات، متقدّماً على الحزب الديمقراطي في كوسوفو الذي حصل على 20,19%، تليه الرابطة الديمقراطية في كوسوفو بـ13,24%.