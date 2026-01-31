فنزويلا تفتح قطاع النفط أمام الشركات الخاصة

أقرت الجمعية الوطنية الفنزويلية، تحت ضغط من الولايات المتحدة، إصلاحاً لقانون مصادر المحروقات من شأنه فتح القطاع أمام الشركات الخاصة وتقليل الضرائب.

ويأتي هذا الإصلاح الذي يفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي بعد أقل من شهر على التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا، الذي أدى إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وعدّت الرئيسة بالوكالة، ديلسي رودريغز، قانون النفط الجديد يمثل «قفزة تاريخية»، في حين قال رئيس الجمعية الوطنية، خورخيه رودريغيز، وهو شقيق الرئيسة الفنزويلية: «تمّ إقرار إصلاح قانون المحروقات الذي اعتُمد بالإجماع في خطوة تاريخية لمستقبلنا ولبناتنا وأبنائنا».