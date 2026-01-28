ستارمر: بريطانيا لن تُجبر على الاختيار بين أميركا والصين

أكّد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن بريطانيا لن تُجبر على الاختيار بين الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى وجود «فرص كبيرة» أمام الشركات البريطانية، وذلك قبيل زيارته إلى بكين غداً.

ونفى ستارمر، في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أنه يسعى إلى تعزيز العلاقات مع الصين على حساب علاقات بريطانيا مع أميركا، التي تُعدّ أقرب حلفائها.

وقال ستارمر: «كثيراً ما يطلب مني ببساطة أن أختار بين دولتين، لكني لا أفعل ذلك»، مضيفاً: «أتذكر عندما كنت أسعى إلى إبرام اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة، وكان الجميع يقولون إنني سأضطر إلى أن أختار بين الولايات المتحدة وأوروبا، فقلت: لن أختار بينهما».