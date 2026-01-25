الدنمارك ترفض تصريحات ترامب حول دور «الناتو» في أفغانستان

انتقدت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، أمس، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشدة لقوله إن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بقيت في الخطوط الخلفية في أفغانستان. وقالت على صفحتها على «فيس بوك»: «أتفهم تماماً ما قاله المحاربون الدنماركيون القدامى، لا توجد كلمات تصف مدى الألم الذي يشعرون به». وأضافت: «من غير المقبول أن يشكك الرئيس الأميركي في التزام جنود دول الحلف في أفغانستان».