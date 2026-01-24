ترامب يهاجم «نيويورك تايمز» وينتقد استطلاع رأي

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صحيفة «نيويورك تايمز» بعد نشرها استطلاع رأي جاءت نتائجه في غير مصلحته، منتقداً ما وصفه بـ«الاستطلاعات الكاذبة» التي رأى أنها يجب أن تُصنف «أفعالاً جرمية». ونشر ترامب خلال رحلة عودته إلى أميركا من منتدى دافوس، تعليقات غاضبة على الاستطلاعات عبر منصته «تروث سوشيال»، عكست استياءه من استطلاع رأي أجراه معهد «سينا ريسيرتش إنستيتيوت» بالتعاون مع الصحيفة.

وكتب ترامب: «استطلاع (تايمز - سينا)، الذي كان دائماً شديد السلبية تجاهي، سيُضاف إلى دعواي ضد هؤلاء الفاشلين في (نيويورك تايمز)»، مضيفاً: «يجب أن يدفعوا الثمن مقابل كل أكاذيبهم وتلاعباتهم اليسارية المتطرفة».