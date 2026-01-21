الشتاء وانقطاع المساعدات الدولية يفاقمان أزمة الجوع في أفغانستان

على ضوء مصباح خافت داخل خيمتهم في ضواحي كابول، جلس سامي الله وزوجته بيبي ريحانة، لتناول خبز جاف واحتساء ‌الشاي، وهي وجبتهما الوحيدة طوال اليوم، ومعهما أطفالهما الخمسة وحفيدهما الذي لم يتجاوز عمره ثلاثة أشهر.

وقال سامي الله (55 عاماً): «وصلنا إلى مرحلة أصبحنا فيها راضين بالموت»، ومن بين أفراد أسرته ابنان أكبر سناً يبلغان 18 و20 عاماً، وزوجتاهما، وجميعهم كانوا ضمن ملايين الأشخاص الذين عادوا من إيران وباكستان المجاورتين، عقب عمليات ترحيل العام الماضي.

وأضاف بعد عودتهم إلى أفغانستان: «الأمور تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، لقد حدث ما حدث لنا، لكن على الأقل يجب أن تكون حياة أطفالنا أفضل».

وتشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى أن 17 مليون شخص يعانون جوعاً حاداً عقب التخفيضات الكبيرة في المساعدات الدولية.

وكان سامي الله واحداً من العائدين الأفغان الذين تحدثوا قبل الاحتجاجات في إيران، وقال إن أسرته انتقلت فجأة من منزل متواضع في إيران إلى خيمة مؤقتة، بعدما أدّت ‌مداهمة نفذتها السلطات الإيرانية إلى اعتقالهم وترحيلهم.

وأوضح أنهم تمكنوا من إنقاذ بعض المتعلقات، لكنهم لم يتمكنوا من إخراج كل مدخراتهم التي كانت ستكفيهم لتجاوز الشتاء.

ولم يتسنّ لـ«رويترز» التواصل مع السلطات في إيران للحصول على تعليق.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة ​الأفغانية، ذبيح الله ​مجاهد: «المهاجرون العائدون إلى بلادهم يتلقون أكبر قدر ممكن من المساعدة»، في مجالات تشمل النقل والسكن والرعاية الصحية والغذاء.

وأضاف، في بيان، أن القضاء على الفقر بسرعة أمر مستحيل في بلد عانى صراعاً على مدار 40 عاماً، وفقد جميع إيراداته وموارده، على الرغم من جهود إعادة الإعمار الواسعة، وتابع مجاهد: «البرامج الاقتصادية تحتاج إلى وقت ولا يكون لها تأثير فوري في حياة الأفراد».

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن إيران وباكستان طردتا أكثر من 2.‍5 مليون أفغاني، ضمن برامج ترحيل جماعية واسعة النطاق.

وكثّفت طهران عمليات الترحيل، العام الماضي، عازية إياها إلى مخاوف تتعلق بالأمن والموارد.

كما سرّعت إسلام آباد عمليات الترحيل وسط اتهامات بأن حركة «طالبان» تؤوي مسلحين مسؤولين عن هجمات عبر الحدود داخل الأراضي الباكستانية، وهي اتهامات نفتها أفغانستان.

. إيران وباكستان طردتا 2.5 مليون أفغاني ضمن برامج ترحيل جماعية واسعة النطاق.