النرويج تذكّر مواطنيها بمصادرة أملاكهم في حالة الحرب

بدأ آلاف النرويجيين تسلّم رسائل من القوات المسلحة تبلغهم بإمكانية مصادرة منازلهم ومركباتهم وقواربهم وآلياتهم في حال نشوب حرب.

وقال الجيش، في بيان، إن «عمليات المصادرة هذه تهدف إلى ضمان حصول القوات المسلحة، في حالة الحرب، على الموارد الضرورية للدفاع عن البلاد».

وسيتم إصدار نحو 13.5 ألف أمر مصادرة تحضيري لعام 2026.

وأوضح البيان أن هذه الرسائل لا تأثير لها عملياً في زمن السلم، سوى تنبيه المواطنين إلى أن الجيش قد يستولي على ممتلكاتهم في حال اندلاع نزاع.

ويسري طلب المصادرة لعام واحد، ونحو ثلثي الرسائل التي سترسل في عام 2026 مجرد تجديدات لبلاغات صادرة في السنوات السابقة.