الأردن: مركز لـ «الاقتصاد الأزرق» في العقبة

أكد مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور نضال العوران، أن الاقتصاد الأزرق في العقبة يُمثّل إطاراً عملياً لدمج حماية البيئة البحرية ضمن مسار التنمية الاقتصادية، من خلال سياسات ذكية تضمن استدامة الموارد، وتعزز تنافسية العقبة على المدى الطويل، بما يتماشى مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التشاورية المتخصصة التي عقدتها السلطة لإطلاق «مركز الاقتصاد الأزرق للابتكار»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، بدعم من الصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، وبمشاركة جهات رسمية ووطنية ودولية وخبراء مختصين.

وهدفت الورشة إلى مناقشة الدور المستقبلي للمركز في دعم الاقتصاد الأزرق في العقبة، من خلال تعزيز الابتكار في القطاعات البحرية، وتحفيز الاستثمار المستدام، وبناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، قال المستشار الدولي، لوك رويترز، إن مفهوم الاقتصاد الأزرق يُعدّ أحد المسارات الرئيسة الداعمة لرؤية التحديث الاقتصادي، حيث يُمكّن المدن الساحلية مثل العقبة من الاستفادة المستدامة من مواردها البحرية، بما يحفّز النمو الاقتصادي ويُسهم في توفير فرص عمل نوعية.