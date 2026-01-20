الأمم المتحدة تنتقد سياسة الرسوم الأميركية في نزاع غرينلاند

رأت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، أن الولايات المتحدة تضر نفسها أيضاً بسياسة الرسوم الجمركية التي تتبعها، في نزاع غرينلاند.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية السابقة، في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية، إن ما يفعله الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حالياً يعدّ «بمثابة طلقة في الركبة الاقتصادية للولايات المتحدة نفسها»، وأضافت: «الولايات المتحدة غارقة بشدة في الديون، ولديها مصلحة مطلقة في مواصلة التجارة».

ويريد ترامب إخضاع غرينلاند للسيطرة الأميركية، وقد أعلن فرض رسوم عقابية جديدة على دول أوروبية بسبب معارضتها لذلك.

واقتبست بيربوك أحد شعارات ترامب قائلة: «(أميركا أولاً) تعني (أميركا وحدها)»، مشيرة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يتيح أيضاً فرض عقوبات اقتصادية ومالية، وقالت: «الأوروبيون هم أكبر سوق داخلية في العالم، وإذا قرر الأوروبيون، بالاشتراك مع دول أخرى في هذا العالم، اتخاذ هذه الإجراءات، فسيكون لذلك بطبيعة الحال تأثير هائل».

وفي إشارة كذلك إلى حرب روسيا في أوكرانيا، قالت بيربوك إنه إذا نجح ترامب في غرينلاند «فلن يستطيع أي بلد في هذا العالم النوم في هدوء وسلام مستقبلاً»، مؤكدة أن النظام الدولي يتعرض لهجوم، وقالت السياسية المنتمية لحزب الخضر إن روسيا والصين، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، تقع على عاتقهما مهمة حفظ السلام العالمي، وأضافت: «إذا كانت هاتان الدولتان تحديداً لا تأخذان قواعد السلام العالمي على محمل الجد، فسيكون من واجب الجميع الآن إظهار أنهم يقفون معاً بشكل موحد».