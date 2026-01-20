تعاون بين كوريا الجنوبية وإيطاليا في الذكاء الاصطناعي

اتفق ‌الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونغ، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أمس، ⁠على توسيع التعاون في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء والرقائق ⁠والمعادن الحرجة، وذلك خلال زيارة تقوم بها ميلوني لكوريا الجنوبية.

وذكر ​بيان للرئاسة الكورية ​الجنوبية أن ​البلدين وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ⁠صناعة الرقائق، بما في ذلك تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وأضاف ​البيان ​أن الجانبين اتفقا على تكثيف الجهود المشتركة لتطوير سلاسل توريد المعادن الحرجة.

وتقوم ميلوني حالياً بجولة آسيوية، تشمل اليابان وسلطنة عمان، وزيارتها لكوريا الجنوبية هي الأولى لزعيم إيطالي للبلاد منذ 19 عاماً.